Jahrelang fest dabei MET Gala: Donald Trump ist unerwünscht

Am ersten Montag im Mai findet traditionell die MET Gala statt. Das Event, das im Metropolitan Museum of Art in New York veranstaltet wird, ist ein Treffen des Who's Who von Hollywood. Für US-Präsident Donald Trump (71) und seine Frau Melania (48) hat die Veranstaltung aber noch eine ganz andere Bedeutung: Der frühere Geschäftsmogul hielt im Jahr 2004 auf der MET-Gala um die Hand von Melania an.