Ivanka Trump, Lena Dunham und Co. Die Promis trauern um Modedesignerin Kate Spade

Die Mode- und Promi-Welt trauert um die US-amerikanische Designerin Kate Spade (1962 - 2018). Am Dienstag wurde die Modemacherin im Alter von 55 Jahren tot in ihrem New Yorker Apartment gefunden. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus. Spade wurde vor allem durch ihre Handtaschen-Designs berühmt, die zur Ausstattung der Kultserie "Sex and the City" gehörten. Viele prominente Fans teilten auf Twitter mit ihren Fans ihre Trauer über den tragischen Tod der Designerin.