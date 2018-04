München - Es war eine katastrophale erste Halbzeit, die Juan Bernat am Dienstagabend im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Sevilla erwischte. Der Linksverteidiger stand vollkommen neben sich und war der größte Unsicherheitsfaktor in der Defensive des FC Bayern. Nicht nur, dass er reihenweise Zweikämpfe verlor und so gut wie immer zu spät kam, auch das 0:1 ging vor allem auf seine Kappe. Als Krönung für die desaströsen ersten 45 Minuten zog er sich in einem Zweikampf eine Fleischwunde zu und musste zur Pause raus.