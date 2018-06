Mit Demi Lovato (25, "Sorry Not Sorry") konnte der Schuhhändler Deichmann nun erneut einen Weltstar verpflichten. Nach dem Erfolg der Kollektion von Ellie Goulding (31, "Love Me Like You Do") in 2017 wird Lovato aber nicht nur ihre eigene Capsule-Kollektion lancieren, sondern auch das Gesicht für junge Mode bei dem Unternehmen sein. Die Schuhmodelle unter der Kampagne #shoefame werden ab August 2018 erhältlich sein.