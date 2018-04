It-Girl ist hochschwanger Skandal um NBA-Star: Was verheimlicht Khloé Kardashians Freund?

Bei der angeblichen Nebenbuhlerin handelt es sich unterdessen offenbar um das Model Lani Blair. Sie arbeitet laut "Page Six" als Bardame in einem Strip-Club und soll mit Thompson in New York eine Menge Zeit verbracht haben, heißt es. Aber auch andere Frauen sollen sich zu Wort gemeldet haben, die ebenfalls behaupteten, mit dem NBA-Spieler Sex gehabt zu haben. Falls die Gerüchte stimmen, wäre es nicht das erste Mal, dass Thompson so mit einer schwangeren Freundin umgeht: Seine Ex Jordan Craig soll er für Kardashian 2016 verlassen haben - kurz bevor sie das gemeinsame Kind zur Welt brachte. Trotz der Fremdgeh-Vorwürfe will Khloé Kardashian laut "TMZ", dass ihr Freund bei der Geburt des gemeinsamen Babys dabei ist.