Ist sie für den Rückfall verantwortlich? Demi Lovato: Background-Tänzerin wehrt sich gegen Gerüchte

Ganz im Gegenteil: Jetzt sei sie an der Seite ihrer Freundin und helfe ihr beim Entzug. Nach den Vorwürfen und Spekulationen in der US-amerikanischen Presse sei sie in eine Depression verfallen: "Ich habe für drei Wochen weder mein Haus, noch mein Bett verlassen." Es sei eine Mischung aus Angst, Traurigkeit, Wut, Ekel und Taubheit gewesen. Sie habe weder richtig schlafen können, noch sei sie wirklich aufgewacht in dieser Phase.