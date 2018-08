Ist mehr Macht ihre Motivation? Deutliche Kritik: Warum schießt Ivanka Trump gegen ihren Vater Donald?

Ihr Vater Donald (72) machte Ivanka Trump (36) im März 2017 offiziell zur Beraterin des US-Präsidenten, mit eigenem Büro im Weißen Haus. Was er aber möglicherweise etwas unterschätzte: Ivanka hat eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein. Sie erstarrt seitdem nicht aus Dankbarkeit in Ehrfurcht vor ihrem Vater, sondern setzt immer wieder kleine Spitzen gegen ihren Vater - auch in der Öffentlichkeit. Der bisherige Höhepunkt: Bei einer Veranstaltung des Nachrichtenportals Axios in Washington widersprach Ivanka nun ihrem Vater und Chef so deutlich wie noch nie zuvor.