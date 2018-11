Ist es ein Selbstporträt? Kevin Spacey: Bestätigt ein Gemälde seinen Aufenthaltsort?

Spacey, der "Einsiedler" und Künstler?

Kevin Spacey sei "ein richtiger Einsiedler geworden", erklärte ein nicht näher genannter Freund des Schauspielers kürzlich der britischen "Daily Mail". "Keiner hat von ihm gehört. Er ist verschwunden." Ein alter Bekannter des Schauspielers vermutet laut dem Bericht, dass Spacey sich auf den Cookinseln aufhält. Der Schauspieler habe genügend Geld, um sich lange verstecken zu können. Eine Quelle aus dem Umfeld der Erfolgsserie "House of Cards", in der auch Spacey mitspielte, behauptet allerdings, dass er sich in Frankreich aufhalte.