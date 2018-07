Ist er zu weit gegangen? Sacha Baron Cohen: Dem Meister-Provokateur droht wieder Ärger

Sacha Baron Cohen (46) ist ein Komiker, den man sich besser nicht zum Feind machen sollte. Denn der "Borat"-Darsteller kennt in der Regel keinerlei Grenzen und schon gar keine Hemmungen. Das bekam nun ein ehemaliger US-Richter namens Roy Moore (71) zu spüren, der in der jüngsten Episode von Cohens Satireshow "Who Is America" zu Gast war. Doch wie die US-Seite "TMZ" berichtet, könnte es der Comedian mit seiner Breitseite gegen den umstrittenen Juristen nun übertrieben haben - angeblich droht ihm und dem ausstrahlenden Sender Showtime sogar eine Klage.