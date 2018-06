Ist er laktoseintolerant? WM-Kader 2018: Das sagt Twitter zu Jogis Entscheidung

"Kicker"-Redakteur Matthias Dersch hingegen urteilte auf seinem Twitter-Account mit mehr Verständnis für Jogis Entscheidung: "Sané spielt im DFB-Team wie ein begnadeter Solist, der in seiner neuen Band regelmäßig die Einsätze verpasst. Ich kann seine Nicht-Nominierung trotz guter Trainingsleistungen in Südtirol nachvollziehen. So groß sein Potenzial auch ist."