Ist eine Hochzeit geplant? Klaus Wowereit: So reagierte sein Partner auf das öffentliche Outing

Damit war das Outing des Politikers perfekt. Gleichzeitig indirekt auch das seines Lebensgefährten. Ob der Politiker diesen Satz mit ihm abgestimmt habe, darauf sagt Wowereit im Interview mit dem Magazin "Bunte": "Nein, denn der [Satz] stand so auch gar nicht in meinem Redemanuskript. Er kam aus dem Bauch heraus. Jörns Mutter rief ihn dann ganz aufgeregt an und erzählte es ihm." Und wie reagierte er darauf? "Mit dem öffentlichen Outing hatte mein Partner keine Probleme", gibt Wowereit Entwarnung.