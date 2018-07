Ismaninger Straße: Die Vollsperrung der Ismaninger Straße zwischen Sternwart- und Wehrlestraße wird aufgehoben. In Richtung Norden fließt der Verkehr wieder, in Richtung Süden wird weiter umgeleitet. Die Tram-Baustelle wird außerdem auf den Herkomerplatz ausgeweitet. Das heißt: Die Linie 16 Richtung Effnerplatz und St. Emmeram muss eingestellt werden. Bis zum 10. September fährt die Tram nur bis Maxmonument. Die Tram 17 fährt von der Amalienburgstraße bis Isartor. Vom Isartor geht es als Linie 37 weiter via Max-Weber-Platz und Ostbahnhof zur St.-Veit-Straße. Es gibt außerdem einen Schienenersatzverkehr.