Island-Krimi, Polizeiruf 110, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Unter anderen Umständen: Böse Mädchen

Während Jana Winter (Natalia Wörner) in einem mysteriösen Mordfall an einem Lehrer und wegen sexueller Erpressung unter Schulmädchen ermittelt, wird ihr Mann Niko (Matthias Brandt) nach einem Hubschrauberflug vermisst. Kommissarin Winter überbringt der Ehefrau des Ermordeten die Todesnachricht. Als Jana und ihr Kollege Hamm (Ralph Herforth) in der Schule eintreffen, an der Gajewski als Lehrer unterrichtet hat, wird ihnen ein Video gezeigt, das per Email an den Direktor geschickt wurde.