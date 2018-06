München - Zu sehen ist der Aufbau des kuriosen Hochzeitsgeschenks in einem Facebook-Video: Massenweise Kästen stapeln Helfer an die Hauswand, auch einen Torbogen aus Biertragerln gibt es. Im Vorgarten bedecken leere Bierflaschen den Rasen, auf dem Asphalt formen sie ein Herz. Stundenlang haben Hochzeitsgäste und Mitglieder des Grasbrunner Burschenvereins an dieser "Überraschung" gearbeitet.