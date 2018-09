"Die Polizeiausbildung ist nicht mehr zeitgemäß und NICHT ANNÄHERND der Realität auf der Straße gewachsen [...] da sich Gewalttäter in ECHTEN Kampfsportarten weiterbilden und Polizisten teilweise mit dem Rücken an der Wand stehen", schreibt Nick Hein dazu in seinem Facebook-Post. In der Verantwortung sieht er Polizeisprecher Achim Ridder und Polizeipräsidentin Katharina Giere.