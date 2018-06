Irre Verfolgungsjagd auf der A3 Geisterfahrer im Drogenrausch rast der Polizei davon

Passau - Im Drogenrausch hat sich ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Niederbayern eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann gab auf der A3 an der deutsch-österreichischen Grenze nahe Passau plötzlich Gas, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Etliche Streifen nahmen die Verfolgung auf.