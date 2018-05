Wolnzach – Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A93 in Fahrtrichtung Holledau zwischen den Anschlussstellen Mainburg (Lkr. Kelheim) und Wolnzach (Lkr. Pfaffenhofen an der Ilm). Wie genau es zu dem Crash kam, ist noch unklar, fest steht lediglich, dass eine amerikanische Militärkolonne und ein Gefahrgut-Transporter aus Österreich in den Unfall verwickelt waren.