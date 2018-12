Ramersdorf - Beim Stalking erwischt und mehrfach entwischt: Samstagmittag beobachtete ein 51-jähriger Mann, wie eine Person sich an der Außenfassade über mehrere Balkone eines zwölfgeschossigen Hochhauses in der Ollenhauer Straße hangelte. Der 51-Jährige verständigte sofort die Polizei, die dem kletternden 27-Jährigen einen Platzverweis erteilte. Doch nur wenige Stunden nach der Beamtenanweisung suchte der Stalker erneut die Nähe zu seinem Opfer, einer 36-jährigen Angestellten aus München, die er in einem Chat kennen- und liebengelernt hatte.