"Irgendwas mit Beinen" Abgestürzte Gams mit Bergsteiger verwechselt

Schneizlreuth - Wegen eines vermeintlich abgestürzten Bergsteigers ist in Bad Reichenhall die Bergwacht samt Rettungshubschrauber ausgerückt - glücklicherweise war es nur ein Fehlalarm: Der Bergsteiger entpuppte sich als junge Gams. Wie die Bergwacht am Sonntag mitteilte, hatte am Vortag eine Frau beobachtet, wie unmittelbar vor ihr ein Felsbrocken und "irgendetwas mit Beinen" über den Steilhang nach unten abstürzt war. Sie hatte daraufhin einen Notruf abgesetzt.