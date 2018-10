"Irgendwann ist man satt" Armin Mueller-Stahl: Schluss mit der Schauspielerei!

Die bedeutendste Entscheidung seines Lebens

Mueller-Stahl, der 1997 für seine Rolle in "Shine - Der Weg ins Licht" für den Oscar nominiert war, lebt heute wahlweise in Kalifornien (Pacific Palisades), an der Ostsee (Sierksdorf) und in Berlin. Er ist in zweiter Ehe mit der Hautärztin Gabriele Scholz seit 45 Jahren verheiratet. Diese Ehe hält er für seinen größten Erfolg. Der "Super Illu" sagte er: "Dass ich mich damals für meine Frau entschieden habe, war die bedeutendste Entscheidung in meinem Leben. Es gibt keine bedeutendere. Gabriele ist eine warmherzige, intelligente Frau. Und wir haben nie versucht, uns gegenseitig zu ändern - und uns so belassen, wie wir sind."