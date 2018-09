Inzwischen wieder gesund Marcia Cross: "Desperate Housewives"-Star litt an Anal-Krebs

180 Folgen lang hat Schauspielerin Marcia Cross (56) in der Erfolgsserie "Desperate Housewives" als Bree Van de Kamp begeistert. Ihre Fans hat der Rotschopf nun mit einem Bild bei Instagram geschockt. Mit raspelkurzen Haaren blickt sie auf einem Selfie in die Kamera und enthüllt im dazugehörigen Text, dass sie vor einiger Zeit an Krebs erkrankt sei: "Ich bin so dankbar und glücklich, am Leben zu sein, aber auch sehr traurig, dass meine Haare ausgefallen sind", so Cross.