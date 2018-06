München - Der umstrittene Investor Hasan Ismaik will dem TSV 1860 München nach eigenen Angaben finanziell "zusätzlich" entgegenkommen. Wie Ismaiks Sprecher Saki Stimoniaris am Sonntag mitteilte, bietet der Jordanier dem frischgebackenen Aufsteiger zu "bereits bekannten Zusagen ein weiteres Paket an Maßnahmen" an. Damit sollen die Löwen sowohl "sportlich als auch wirtschaftlich erfolgreich agieren" können.