Der Jordanier bedankt sich besonders "bei unserem Trainer Daniel Bierofka. Er allein ist der Vater des Erfolgs." Andere Vereine "wären froh, hätten sie so einen ausgeprägten Charakterkopf in ihren Reihen", so der Geldgeber. Und natürlich dankt Ismaik auch der Mannschaft, der sportlichen Leitung und allen Mitarbeitern, "die sich in den letzten 11 Monaten aufgeopfert haben". So weit, so normal.