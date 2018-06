Hasan Ismaik: Daniel Bierofka hat "Glauben nie verloren"

Der neue Vertrag mit Bierofka sei "ein großer Meilenstein in einer Zeit, in der die Trainer von einem Verein zum nächsten wechseln. Umso mehr rechnen wir es ihm an, dass Daniel trotz einer schwierigen Zeit den Glauben an die Löwen nie verloren hat".