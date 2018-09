Investitionen in allen Bereichen Von der Leyen legt Modernisierungsplan für Bundeswehr vor

Bremerhaven/Berlin - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat einen Plan erarbeitet, wie die Mangelwirtschaft in der Bundeswehr beendet werden soll. "Nach langen Zeiten des Schrumpfens sind wir jetzt wieder in einer Zeit des Wachstums", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag bei einem Besuch der Marineoperationsschule in Bremerhaven.