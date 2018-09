Intimes Geständnis Mit 14 Jahren: Lily Allen hatte Sex mit einem Freund ihres Vaters

Lily Allen (33, "No Shame") spricht offen über ihr Sexleben. In ihrem vor kurzem veröffentlichten Buch "My Thoughts Exactly" teilt sie eine traumatische Erfahrung, wie unter anderem das britische Boulevardblatt "The Sun" berichtet. Die Sängerin erzählt von einer Begegnung mit einem TV-Star, dessen Name sie aber nicht nennt. Er ist ein guter Freund ihres Vaters und Lilly Allen sah in bei einem Charity-Fußballspiel. Als der Star seine Ausrüstung im Auto ihres Vaters vergisst, bringt Lily Allen ihm diese nach dem Spiel in sein Hotel. Der damals 19-jährige Mann spendiert der damals 14-jährigen Lily Allen ein paar Drinks an der Hotel-Bar und nimmt sie später mit auf sein Zimmer.