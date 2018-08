Wow, das ist ein Statement.

Und sogar ein wahres. Wie der Hochspringer Mateusz Przybylko von der Energie der Fans gelebt und gezehrt hat, unglaublich. Nach jedem Sprung hat er dermaßen gejubelt, die Energie hat jeder im Stadion gespürt. Przybylko war unter 10.000 Volt, ein Freund von mir hat gesagt, mit dem kannst du gerade problemlos 50 E-Autos aufladen. Ich war mit meiner Familie und einer befreundeten Familie im Stadion. Die sind gar nicht leichtathletik-affin, ich hatte schon Angst, dass die sich langweilen würden, aber die waren so begeistert, die wollten gar nicht gehen. Die Leichtathletik hat immer noch die Kraft, die Menschen zu bezaubern und zu verzaubern. Das ist eine der Botschaften, die diese EM in Berlin gesendet hat.

Busemann: Lückenkemper fliegen die Herzen zu

Wie erleben denn Ihre Kinder so einen Wettkampf, können Sie dann besser verstehen, was der Papa mal geleistet hat?

Der Kleine mit seinen sechs Jahren kann das noch nicht richtig einordnen. Für ihn ist das zu viel. Zu laut, zu viele Eindrücke. Der ist froh, wenn er wieder draußen ist. Der Ältere findet das cool – und weiß auch, dass sein alter Herr da selber mal stand und um Medaillen gekämpft hat. Das war sicher interessant für ihn, das alles hautnah zu erleben, dass die Erzählungen vom Papa vielleicht gar ned so falsch waren. (lacht)

Mit Harting, der nach dem ISTAF seine Karriere beenden wird, verliert die deutsche Leichtathletik ihre Galionsfigur. Sprintstar Gina Lückenkemper hat schon erklärt, dass Sie sich zutraut, in die Rolle hineinzuwachsen.

Das geht nicht, da unterschätzt man die Rolle, die Harting hatte. Er ist einzigartig. Man kann nur seine Art finden und die mit voller Authentizität verfolgen. Gina ist eine tolle Athletin und sie hat das Zeug, Eindruck zu hinterlassen. Sie steckt auch voller Energie. Und das nicht nur, weil sie vor den Rennen an einer Batterie leckt. Sie hat eine natürliche, erfrischende Art.

Sie polarisiert aber auch.

Ja, aber das ist nichts im Vergleich zu Harting. Ihr fliegen eher die Herzen zu. Dass es immer irgendwen gibt, der was zu meckern hat, das liegt in der Natur der Sache. Gina kann eines der Aushängeschilder werden. Ich muss gestehen, ich hätte ihr nicht zugetraut, dass sie die 100 Meter jetzt in unter elf Sekunden läuft. Das war im Sprint in Deutschland lange ein kleines Problem. Dass man zwar immer wieder gute Leistungen gebracht hat, aber wenn es dann zählte, wenn es Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau ging, war da nicht immer viel zu sehen. Aber Gina hat die Härte im Wettkampf gezeigt, hat sich in das Rennen reingebissen, zurückgekämpft und Silber geholt. Das war großartig. Aber auch ein Christoph Harting – wenn bei ihm alles zusammenpasst – gehört zu den Aushängeschildern.

Irgendwie schienen sich die deutschen Athleten gegenseitig hochzuziehen. Überhaupt hat man das Gefühl, dass es in Deutschland so eine Eigendynamik gibt: Läuft es am Anfang, läuft es bei allen, läuft es nicht, versagen fast alle.

Ein bisschen hat man das Gefühl. Aber eigentlich sage ich: jeder für sich. Die kämpfen alle für den eigenen Erfolg. Wobei es einen schon gewaltig motiviert, wenn einer aus dem Stadion kommt und so einen Taler um den Hals hängen hat und ihn dir unter die Nase hält. Da denkst du natürlich gleich noch mal mehr: Das Teil will ich auch haben. Ich denke, dass wir in Deutschland einige sehr gute Athleten haben, die uns viel Freude machen können.