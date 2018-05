Interview zum Start von "Falk" Fritz Karl: Schon beim Gedanken an Hochzeit kriegt er Panikattacken

Falk ist eine wirklich ungewöhnliche Figur im deutschen Fernsehen. Wie würden Sie ihn beschreiben?

Fritz Karl: Falk ist ein Dandy, der den Anwaltsberuf eigentlich nicht mag. Deswegen ist er vermutlich auch Restaurantbesitzer geworden, denn er liebt es, ein toller Gastgeber zu sein. Auf der anderen Seite ist er eben doch ein sehr genialer Anwalt mit großem Erfindungsreichtum. Und in diesem Zwiespalt befindet er sich. Ihn zeichnet aus, dass er empathisch ist: Obwohl er seine Mandanten nicht mag, kann er sich sehr gut in sie hineinfühlen. Der Unterbau ist, dass er wahnsinnige Angst hat, an derselben Krankheit wie sein Vater zu sterben und sich deswegen jede Woche bei seiner Ärztin befindet und ständig in sich hineinhört.