Interview zum Ehe-Aus Doris Schröder-Köpf: Frau Kims Verhalten war "verstörend"

Lange hat Doris Schröder-Köpf (55) zu dem Ehe-Aus mit Gerhard Schröder (74, "Entscheidungen: Mein Leben in der Politik") geschwiegen. Einzig in einem Facebook-Post vom 20. September 2017 äußerte sie sich - und gab darin an: "Frau Kim war im Frühjahr 2016 der Anlass, wenn auch nicht der alleinige Grund, für die endgültige Trennung." Zu dieser Aussage steht sie auch weiterhin, wie sie nun in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" erklärt: "Meine Aussage ist zutreffend, ich habe nichts zu korrigieren."