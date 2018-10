Interview zu "Schwer in Ordnung" Mit diesem Promi hat "GZSZ"-Star Thomas Drechsel 30 Kilo abgenommen

Mit den 106 Kilo, die Sie vor "Let's Dance" hatten, haben Sie sich aber nicht unwohl gefühlt, berichten Sie in Ihrem Buch. Erst ein Arztbesuch hat die Sache mit dem Abnehmen ins Rollen gebracht.

Drechsel: "Wohlgefühlt" habe ich mich, weil ich mich nicht weiter bewegt habe als in den vierten Stock, um in meine Wohnung zu kommen. Sonst habe ich meist das Auto genommen, Sport gab es nicht. Ich war auf der Couch, habe gegessen und alles vermieden, was anstrengt. Wenn man sich aus dieser Komfortzone rausbewegen, agiler werden will, muss sich was ändern. Mir hat die Ärztin damals klar gesagt, dass mir Schlaganfälle und Diabetes drohen. Und ich will nicht nur 40 oder 50 Jahre alt werden. Wer sich fit hält und ein bisschen Sport treibt, schafft dafür gute Voraussetzungen.