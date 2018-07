"Kimmich braucht ein familiäres Umfeld"

Und nicht, dass er intern irgendwann zu arrogant rüberkommt, oder?

Genau. Das ist ein schmaler Grat. Er braucht ein ehrliches und familiäres Umfeld, echte, gute Freunde, die ihm nicht nur die ganze Zeit erzählen, wie gut er ist, sondern ihm auch das erzählen, was er vielleicht nicht gerade hören will. Das wird für die Zukunft wichtig sein. Ich glaube aber, dass er sehr, sehr viel richtig macht.

Mit Niko Kovac hat er beim FC Bayern einen neuen Trainer. Worauf muss der Münchner Coach jetzt insbesondere bei Kimmich achten?

Dass Kimmich sich nicht selbst verbrennt. Nicht, dass er in einem Jahr die Gegenreaktion zeigen will gegen das verlorene DFB-Pokal-Finale, gegen die Niederlage in der Champions League, gegen die Katastrophen-WM. Dass er nicht versucht, die ganze Enttäuschung, den ganzen Schmerz in einem Jahr ausgleichen zu wollen. Das wäre eine negative Ungeduld. Er muss kleine Schritte machen, darf nicht hektisch werden.

"Gold wert für einen Spieler wie Kimmich"

Und Kovac bringt die Eigenschaften mit, um so mit Kimmich zu arbeiten?

Ich glaube, ja. Weil er noch einen großen Spieleranteil in sich trägt, weil er weniger Fußballlehrer als vielmehr ein Fußballcoach ist. Das ist was ganz was anderes, weil ein Lehrer von oben herab unterrichtet, ein Coach aber auf Augenhöhe. Das könnte Gold wert sein für einen Spieler wie Kimmich.

