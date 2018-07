Interview unter Tränen Herzzerreißend! Bode Miller und Morgan über den Tod der Tochter

"Ertrinken als Todesursache Nummer eins"

Wie es in der Sendung weiter heißt, ist "Ertrinken die Todesursache Nummer eins bei den Ein- bis Vierjährigen". Doch das habe das Paar nicht gewusst. "Ich war bei allen Untersuchungen mit meinen Kindern, aber das Thema kam kein einziges Mal zur Sprache, nicht ein einziges Mal", betont Bode Miller in dem Interview. Wenn es aber die Todesursache Nummer eins ist, müsse man das aber wissen.

Das Schlimmste sei die Schuld, sagt er. "Schuld ist eine sehr schmerzhafte Sache. Ich hoffe und bete und bettele, dass es einfacher wird", sagt die trauernde Mutter. Neben der Tatsache, dass sie ihre "Tochter nie wieder sehen werde", zweifelt die Schwangere laut eigener Aussage auch daran, ein weiteres Kind in die Welt zu setzen - eines, "auf das sich die kleine Emeline schon so gefreut hatte". "Emmy hat so viel in unsere Leben gebracht und jetzt hilft sie uns, so viel in das Leben der anderen zu bringen."

Bode Miller und Morgan Beck sind seit 2012 verheiratet. Die beiden bekamen zwei Kinder - Sohn Nash ist drei Jahre alt - und das dritte ist unterwegs. Töchterchen Emeline starb am 10. Juni infolge des Pool-Unfalls in einem Krankenhaus.