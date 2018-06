Interview sorgt für Wirbel David Lynch: "Trump könnte einer der größten Präsidenten werden"

Die Haare sind "das Beste" an Trump

Bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in South Carolina zitierte Trump aus dem "Breitbart"-Artikel über Lynchs Interview, in dem die Passage über Trumps "nicht so gute" Amtsführung fehlt, und scherzte: "Natürlich ist seine Karriere in Hollywood nun zu Ende." Einmal bei der Entertainment-Industrie angelangt, nahm Trump sich während seiner Rede laut US-Medienberichten auch noch einmal Jimmy Fallon (43), Moderator der Late-Night-Sendung "The Tonight Show", vor. Der hatte zuletzt bedauert, dass er in seiner berühmten "Haar Sendung" Trumps Frisur zerzaust hatte. "Er war so enttäuscht, herauszufinden, dass sie echt waren", erklärte Trump in seiner Rede nun zu Fallon und seinen Haaren.