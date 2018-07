Interview nach WM-Titel Lizarazu: Frankreich hat mich an den FC Bayern erinnert

Wie groß ist der Anteil von Didier Deschamps?

Sehr groß. Als er im Sommer 2012 die Nationalmanschaft übernahm, war sie damals in einem schlechten Zustand. Mit DD hat sich die Équipe Tricolore stets verbessert. 1998 sind wir ja zusammen Weltmeister geworden und damals konnte man bereits ahnen, dass er eine großartige Trainer-Karriere machen würde. Didier ist taktisch sehr klug, ein Pragmatiker. Er blieb stets seinem Weg treu, die Kritik am Anfang der WM hat ihn auch völlig kalt gelassen und er hat seiner Elf viel Vertrauen gegeben. Dass er nun zu diesem elitären Kreis mit dem Brasilianer Mario Zagallo und Franz Beckenbauer gehört, die ja sowohl als Spieler als auch Trainer die WM gewonnen haben, macht ihn nun unsterblich in Frankreich.

Kann die französische Nationalmannschaft aus den Fehlern der Vergangenheit lernen oder droht auch ihr ein Absturz wie der DFB-Elf gerade in Russland?

Rein sportlich betrachtet braucht man sich keine Sorgen zu machen, denn das Spieler-Material ist vorhanden. Bis auf Blaise Matuidi, Olivier Giroud und Adil Rami sind alle Feldspieler noch keine 30. Ich finde, dass Deschamps eine super Truppe hat, die auch im Hinblick auf die EM sehr konkurrenzfähig sein wird. Nun müssen vor allem die jungen Spieler wie Mbappé, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez mit neuen Erwartungen umgehen. Es ist immer wichtig, bodenständig zu bleiben und weiterhin hart an sich zu arbeiten. Aber ich bin guter Dinge, dass Frankreich in zwei Jahren bei der EM wieder eine große Rolle spielen wird. Erst einmal sollen sie aber diesen großartigen Erfolg ausgiebig feiern, in den vollsten Zügen genießen und anschließend gut regenerieren.

Ist Frankreich nun endgültig eine Grande Nation des Fußballs?

Drei WM-Endspiele in den letzten zwanzig Jahren sind einzigartig. Das spricht für die Macht Frankreichs. Nun geht es um die Nachhaltigkeit – und ich bin optimistisch, dass in den kommenden Jahren mit der Équipe de France weiterhin zu rechnen sein wird.

