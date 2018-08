Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Arbeit der SPD in der neuen Bundesregierung?

Meine Kritik richtet sich nicht an die SPD-Vertreter. Es ist allgemein anerkannt, dass unsere Ministerinnen und Minister in der Bundesregierung wieder gute Arbeit machen. Das Problem ist, dass die Krise von CDU und CSU anhaltend die Bundesregierung beschäftigt und das negativ auf alle Beteiligten abstrahlt. Die Querelen von Horst Seehofer und Markus Söder sind eine Belastung für uns alle, für die Politik in Deutschland insgesamt.