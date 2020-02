Interview mit Oprah Winfrey Michelle Obama: Emotionale Liebeserklärung an Ehemann Barack

Seit 1992 sind Michelle (56) und Barack Obama (58) ein Ehepaar. Bereits drei Jahre zuvor lernten sie sich in einer Anwaltskanzlei kennen und lieben. In einem bewegenden Interview mit der Talkshow-Queen Oprah Winfrey (66) gab die ehemalige First Lady nun einen emotionalen Einblick in das offenbar immer noch sehr intakte Eheleben der beiden. Seit die beiden Töchter Malia (21) und Sasha (18) aus dem Haus sind, bleibt offenbar wieder mehr Zeit für Zweisamkeiten.