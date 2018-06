Interview mit "Ocean Drive" Heidi Klum: Das Alter spielt keine Rolle

Auch heute setzt Klum beim Sonnenbaden auf wenig Stoff: Sie trage normalerweise immer einen Bikini mit schmalen Bindebändern und wenn niemand in der Nähe sei, häufig auch nur das String-Unterteil, sagte sie dem Magazin. Zudem erklärte sie: "Ich sehe das so: Wir haben nur ein Leben. Das ist unser Leben und unser Moment jetzt und unser Moment sollte nicht nach einem bestimmten Alter vorbei sein." Es gebe keinen Zeitrahmen, in nur dem man eine bestimmte Sache tragen oder verliebt sein oder ausgehen könne. Mit 30 Jahren sei nicht die Zeit gekommen, in der man sich verstecken müsse und nicht mehr tanzen gehen könne.