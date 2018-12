Interview mit Natascha Kohnen „Das Theater mit Seehofer darf es nicht mehr geben“

Was bedeutet die personelle Neuaufstellung der CDU für die Arbeit in der GroKo?

Die SPD bietet Frau Kramp-Karrenbauer eine konstruktive Zusammenarbeit an. Auch Frau Kramp-Karrenbauer weiß: So ein Sommertheater mit Horst Seehofer darf es nicht noch einmal geben. Die neue CDU-Chefin steht in der Pflicht, ihren Laden zusammen zu halten. Teile der Union fordern ja die Erhöhung der Militärausgaben, Steuersenkungen für Reiche oder Änderungen beim Bleiberecht für Flüchtlinge in Ausbildung und Beruf – das wird es mit uns nicht geben. Die SPD steht zum Koalitionsvertrag.