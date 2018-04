Auch wegen Spanien-Spezialist Jupp Heynckes?

Natürlich! Man weiß, dass er 2013 das Triple mit Bayern gewonnen und Real 1998 zum siebten Champions-League-Titel geführt hat, dem wohl wichtigsten in dieser Epoche, weil er nach 32 Jahren wieder erreicht wurde. Auch deshalb ist Jupp Heynckes in Spanien sehr bekannt und ihm wird großer Respekt entgegengebracht.

"Toni Kroos ziehen zu lassen, war ein Fehler vom FC Bayern"

Mit James und Arjen Robben treffen zwei Bayern auf ihren Ex-Klub.

Das ist immer ganz speziell, die Spieler sind gegen ihren Ex-Klub besonders motiviert. Wie sie damit umgehen, wird sich in dem Spiel zeigen. James ist ein toller Spieler. Das hat er aber leider nur in einer einzigen Saison bei Real unter Beweis gestellt. Und Robben ist bei Bayern sehr stabil geworden, was er bei Real, wo er häufig verletzt war, nicht war. Aber in den letzten Jahren ist er zu einem tollen Spieler gereift, der in etlichen Partien der entscheidende Mann war.

Madrid hat mit Toni Kroos auch einen Ex-Bayern in seinen Reihen. Wurde er in München ein wenig unterschätzt?

Toni Kroos bringt eigentlich immer seine Leistung, hat kaum Schwankungen in seinem Spiel, ist sehr konstant und konsequent. Ich erwarte auch gegen Bayern wieder eine stabile Leistung von ihm. Die Ablösesumme von lediglich 25 Millionen Euro, die Real 2014 für ihn zahlte, macht ihn zum Schnäppchen. Es war schon ein Fehler der Bayern, ihn damals ziehen zu lassen.

Wie sehen Sie die Torhüter-Situation beim FC Bayern, nachdem Manuel Neuer nun wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist?

Sein Vertreter Sven Ulreich spielt überragend, wird immer besser und ist jetzt auch entscheidend an Siegen und Weiterkommen beteiligt. Das stärkt seine Position ungemein. Gegen Real hat er jetzt wieder die Möglichkeit, zu zeigen, dass er diese Form beibehalten kann. Wenn er das schafft, stehen ihm viele Tore offen. Alles wird davon abhängen, ob Manuel Neuer rechtzeitig fit werden und wie schnell und wie gut er in Form kommen wird.

Auf wen wird Heynckes dann in einem möglichen Champions-League-Finale und im Endspiel des DFB-Pokals setzen?

Jupp Heynckes ist ein ganz, ganz erfahrener und gerechter Trainer. Er wird Neuer jetzt genau beobachten, wie weit er schon ist und dann seine Entscheidung treffen.

Neuer hat seit September keine Spielpraxis mehr, ist das ein Risiko?

Ein Torwart braucht auf jeden Fall ein paar Spiele, um wieder seinen Rhythmus zu finden, sich an die Dimensionen des Spielfeldes und Spielsituationen wie Flanken oder das Spiel hinter der Abwehr zu gewöhnen. So etwas kann man im Training nicht so gut simulieren. Manuel Neuer braucht Spielpraxis und wenn er fit ist, wird Heynckes versuchen, ihm die zu geben. Aber wenn es nicht klappt, steht mit Ulreich ein Mann bereit, der zuletzt zu 100 Prozent überzeugt hat und auf den sich die Mannschaft zu 100 Prozent verlassen kann.

Alles zum FC Bayern finden Sie hier