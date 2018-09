Interview mit Howard Stern Paul McCartney: John Lennon hat die Beatles zerstört, nicht Yoko Ono

"Der Typ war so verliebt in sie"

Natürlich hätten er, Starr und Harrison das Einmischen von Ono als "aufdringlich" empfunden, aber das sei dennoch schon in Ordnung gewesen: "Wir hatten sowas vorher noch nie erlebt, dass jemand in Aufnahmesessions mit dabeisaß." Aber trotzdem habe er bis heute Hochachtung vor seinem verstorbenen Freund und Kollegen: "Der Typ war so verliebt in sie und das musst du respektieren. Also haben wir das gemacht; und ich tue das immer noch."