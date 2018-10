"Er ist unglaublich. Er rockt alles. Jeden Song, jedes Feature. Es ist so verrückt zu sehen, was er macht. Ich bin immer wieder von den Socken", schwärmt Hailey über ihren Liebsten. Seitdem sie ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben und durch eine Verlobung besiegelt haben, hat sich das Leben des Models stark verändert. "Im letzten Jahr hatte ich mehr Aufmerksamkeit, als in meinem ganzen Leben davor", gibt sie zu. Und das will was heißen, immerhin war Hailey als Tochter von Stephen Baldwin (52, "Die üblichen Verdächtigen"), Nichte von Alec Baldwin (60, "Saturday Night Live") und als erfolgreiches Model auch schon vor der Beziehung mit Justin Bieber keine Unbekannte.