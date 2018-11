ERICH KÜHNHACKL: Die Gefahr, dass Marco eines Tages so ein Angebot bekommen würde, bestand natürlich immer. Er hat ja sehr lange in den USA gelebt, hatte als Spieler eine unglaubliche Karriere in der NHL, da ist das nur ein natürlicher Schritt. Sturms Erfolge konnten ja keinem verborgen bleiben – und auch nicht der Einfluss, den er auf das Eishockey in Deutschland hat. Klar war es ein Schock, dass es jetzt so schnell kam. Aber er war ja jetzt doch viele Jahre...

... seit 2015.

Genau. Seit 2015 Bundestrainer. Ich glaube, dass wirklich jeder – auch der Verband – Verständnis dafür hat, dass Sturm das Angebot angenommen hat. Ich freue mich für ihn, auch wenn es natürlich schade für das deutsche Eishockey ist.

Wer könnte denn in Ihren Augen Sturms Werk fortsetzen?

Ich muss zugeben, da mache ich mir keine großen Sorgen, wir haben so viele gute deutsche Trainer. In der DEL, in der DEL2, da wird sich der Richtige finden lassen. Wir haben keinen großen Zeitdruck. Und eigentlich muss man nur die Arbeit vom Marco fortführen.