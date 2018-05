Interview mit der "Vogue" Rihanna: Mit ihrem Ex-Freund Drake verbindet sie nichts mehr

Drake (31, "More Life") und Rihanna (30, "Love On The Brain") waren im Sommer 2016 für kurze Zeit ein Paar. Bei den MTV Video Music Awards (VMAs) machte der R&B-Star seiner Kollegin eine öffentliche Liebeserklärung. Doch nur kurz darauf war die Romanze schon wieder vorbei. Mittlerweile seien die beiden nicht mal mehr platonische Freunde. In einem Interview mit der "Vogue" erinnert sich Rihanna an die VMAs zurück und sagt, dass sie die Rede von Drake als unangenehm empfunden habe. "Ich mag es nicht, allzu viele Komplimente zu bekommen; ich mag es nicht, wenn man mich in Verlegenheit bringt."