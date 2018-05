Interview mit der Schauspielerin Naomie Harris: Ist die Britin im royalen Hochzeitsfieber?

Am Samstag geben sich US-Schauspielerin Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) auf Schloss Windsor das Jawort. Die britische Schauspielerin Naomie Harris (41, "James Bond 007: Spectre") ist als Eve Moneypenny in den "Bond"-Filmen mit Daniel Craif (50) bekannt und derzeit in "Rampage - Big Meets Bigger" an der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson (46) in den deutschen Kinos zu sehen. Doch ist Prinz Harrys Landsfrau wie der Rest der Welt im royalen Hochzeitsfieber? Eine Einladung zum Event des Jahres hat Naomie Harris nicht erhalten, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählte.