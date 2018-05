Als Bösewicht Negan treibt Schauspieler Jeffrey Dean Morgan (52) in der Zombie-Serie "The Walking Dead" sein Unwesen. Doch Fans lieben nach wie vor eine Rolle, mit der er einst seine Karriere ins Rollen brachte. In der zweiten Staffel der Ärzteserie "Grey's Anatomy" verdrehte er als herzkranker Denny Duquette nicht nur Katherine Heigl (39) alias Dr. Izzie Stevens den Kopf. "Es wird zwar weniger, je länger Negan auf Sendung ist, aber als ich vor einigen Wochen in Deutschland war, haben mich viele Fans auf Denny angesprochen", erzählt Jeffrey Dean Morgan im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.