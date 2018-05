Interview mit dem Sänger Eloy de Jong: "Ich bin nicht so ein Kämpfer für Schwulenrechte"

Mit der Boyband Caught in the Act feierte Eloy de Jong (45) in den 90er Jahren große Erfolge. Was damals keiner wissen sollte: Der Niederländer ist homosexuell. Heute kann er ganz offen damit umgehen. Und das erleichtert ihn sehr. Als Solokünstler kann er nun ganz er selbst sein. Im Interview spricht de Jong, der am Freitag sein Debütalbum "Kopf aus - Herz an" veröffentlicht, über den Verlust zweier geliebter Menschen, seine Tochter Indy und die Vorbildrolle mit seinem Partner Ibo als schwules Elternpaar.