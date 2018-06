Interview in der "Today Show" Mira Sorvino: Die Weinstein-Anklage ist ein "toller erster Schritt"

Am Dienstag plädierte der gefallene Filmproduzent Harvey Weinstein (66) vor Gericht auf nicht schuldig. Er ist in New York in drei Fällen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Dass er im Laufe des Prozesses aber für schuldig erklärt werden wird, das steht zumindest für seine vermeintlichen Opfer außer Frage. So erklärte Schauspielerin Mira Sorvino (50, "Condor") jüngst im Interview mit Savannah Guthrie (46) in der "Today Show", sie werde nicht eher zufrieden sein, bis Weinstein hinter Schloss und Riegel sitze.