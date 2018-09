Interview im US-Fernsehen Demi Lovato: Ihre Mutter packt über die Überdosis aus

Ende Juli bangten Familie, Freunde, die Musikwelt, Promis und ihre Fans auf der ganzen Welt um das Leben von Sängerin Demi Lovato (26, "Sorry Not Sorry"). Die 26-Jährige musste wegen einer Überdosis in ein Krankenhaus gebracht werden. Nun hat ihre Mutter Dianna De La Garza (56) ihr Schweigen gebrochen. In einem TV-Interview erzählte die 56-Jährige zum ersten Mal, wie sie von der Überdosis ihrer Tochter erfahren hat und wie es der Sängerin heute geht.