Interview Darren Cullen "Ich liebe Diskussionen"

Für mich ist das Reisebüro ein guter Weg, um alle Ideen dazu zusammen zu bringen, wie wir im Westen uns weiter andere Länder zu eigen machen. Die großen westlichen Imperien waren nie weg, sie haben nur eine andere Form angenommen. Wir haben eine Art Neo-Kolonialismus, in dem wir Länder weiterhin für unsere Zwecke ausbeuten. Ein Großteil unseres Lebensstils basiert darauf.. Tourismus ist für mich ein gutes Symbol dafür, denn auch Reisen ist eine Lifestyle-Entscheidung – oftmals zulasten der bereisten Länder. Das Reisebüro symbolisiert außerdem die Privilegien, die wir haben. Wir können einfach so in diese Länder reisen und einen Schritt weiter gedacht, sie für unsere Zwecke ausnutzen und wieder verlassen. Andersherum gibt es das aber nicht.

Wann haben Sie zum ersten Mal über all das nachgedacht?

Das beschäftigt mich schon eine Weile. Meine Eltern sind aus Irland und ich bin fasziniert davon, wie die Engländer Irland sehen. Für sie ist es dieser nette Urlaubsort nebenan. Viele von ihnen haben völlig vergessen, dass es dort 30 Jahre lang Bürgerkrieg und davor fast 800 Jahre Unterwerfung durch die Briten gab. Diesen kollektiven Gedächtnisverlust kann man oft beobachten. So viel wurde und wird der Welt in unserem Namen angetan, aber wir sind davon so abgeschirmt. Das gilt auch für mich. Ich habe mich in letzter Zeit viel mit Waffenhandel beschäftigt und war überrascht, dass selbst Firmen wie Siemens oder Philips Entwicklungsabteilungen fürs Militär haben. Boeing und Airbus bauen Waffen, was uns wieder zurück zu dem Reisethema bringt. Die gleichen Firmen die es uns ermöglichen zu reisen, ermöglichen es uns auch, Bomben zu werfen. Ich finde das ziemlich absurd.

Bekannt wurden Sie mit Ihrer Beteiligung an Banksys „Dismaland“. Wie kam das zustande?

Ich wusste nicht einmal, dass das Ganze etwas mit Banksy zu tun hatte, bis ich vor Ort war. Mir wurde nur gesagt, es ginge um diesen dystopischen Freizeitpark und ich wusste, welche anderen Künstler mitmachten, konnte also abschätzen, dass es etwas größeres wird. Banksy hatte ja nie zuvor mit mir gearbeitet und war deswegen vermutlich sehr vorsichtig.

Hat er später doch mal persönlich vorgestellt?

Nein, wir haben E-Mails geschrieben, aber nie direkt gesprochen. Trotzdem war die ganze Erfahrung großartig für mich. Mein Leben hat sich dadurch maßgeblich verändert. Davor habe ich in meinem WG-Zimmer gearbeitet, und meistens Zeichnungen und kleinere Skulpturen gemacht. Jetzt habe ich ein eigenes Atelier und kann auch größere Projekte angehen.

Zurück zu „Empire Air“. Wie glauben Sie, werden Ihre Ideen an einem Ort wie dem Max-Josephs-Platz aufgenommen?

Das weiß ich nicht, aber ich bin neugierig. Bei allen meinen Projekten bin ich in der Regel vor Ort, auch um mich mit Leuten zu unterhalten. Ich liebe Diskussionen. Wenn es viele davon gäbe, wäre das großartig.

„Empire Air“, Max-Joseph-Platz, bis 29. April, 12–19 Uhr. Eröffnung: Donnerstag 18.30 Uhr, Eintritt frei