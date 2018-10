Interview beim SKL Millionen-Event Deswegen ist Schauspieler Thomas Heinze auch ohne Trauschein glücklich

Aber nicht nur als Vater, auch in der Liebe hat Heinze sein Glück offenbar schon gefunden. Schließlich ist er seit 15 Jahren mit seiner Freundin Jackie Brown liiert und betont oft, dass sie auch ohne Trauschein glücklich sind. Heiraten ist für ihn also kein großes Thema. "Wir haben gesagt, wir heiraten vielleicht irgendwann einmal, damit wir uns gegenseitig auf der Intensivstation besuchen dürfen", scherzt der Schauspieler und gesteht: "Das ist nicht unbedingt ein romantischer Grund." Die Zwei sehen in einer Hochzeit also keine Notwendigkeit sehen, denn: "Es läuft so ganz gut - warum sollten wir jetzt heiraten?"